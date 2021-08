, difensore centrale classe 1991 della nazionale serba, è stato accostato anche allain caso di partenza didirezione Napoli. Proprio il Napoli è stata l'ultima squadra di Maksimovic, che è attualmente senza squadra dato che il contratto con i partenopei è scaduto lo scorso giugno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, il centrale serbo sarebbe finito anche nel mirino del: il club di Preziosi avrebbe già avanzato un'offerta all'entourage del giocatore per un contratto da un milione di euro a stagione. La Juve attende, e in caso di cessione di Rugani potrebbe tentare un'offerta più importante per scavalcare il Genoa.