Non è stato protagonista di un Mondiale entusiasmante, ma il mercato chiama ancora. Dopo qualche giorno di vacanza, Dusanè quasi pronto per tornare al lavoro alla Continassa ed essere nuovamente il centro di una Juventus che vuole la rimonta scudetto. Ma intanto il mercato europeo spinge per lui: come riporta Tuttosport, ci sono cinque top club pronti a prenderlo dalla Juventus. Chi? Chelsea, Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e PSG. Ma servono tanti soldi per tentare la Juve.