La trattativa per il rinnovo di Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto a giugno, con il Liverpool, continua a non andare avanti. Il centrocampista olandese ha però rilasciato alcune dichiarazioni a BeINSports, cercando di tranquillizzare i tifosi. “La cosa più importante ora è che tutta la squadra sia concentrata sulla partita e che ritorni a fare risultato. Parlando della mia situazione contrattuale, siccome ho già detto che non ci sono novità, credo ci siano cose più importanti su cui concentrarsi. Quando ci saranno novità, ve le faremo sapere”. Lo segue la Juventus.