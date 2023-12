Sarà difficile, ma ci si proverà. Nelle prossime settimane lafarà un tentativo per Georgiy, che continua ad essere valutato almeno 35 milioni di euro dallononostante la "retrocessione" in Europa League che avrebbe potuto modificare qualche piano. Stando a Tuttosport il centrocampista offensivo 21enne è molto tentato dall'esperienza italiana e si sente pronto per il salto in un campionato competitivo, ma l'ostacolo di fondo è proprio il club ucraino che ad aprile lo ha blindato con un contratto fino al 2028 e non sembra troppo propenso ad accettare una formula come un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi e un pagamento dilazionato in più rate.- Per la Juve Sudakov sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza internazionale, mentre per lo Shakhtar la sua cessione sarebbe sinonimo di un notevole impoverimento tecnico. Bisognerà dunque trovare la quadra, ragionando anche con il nuovo entourage del giocatore che, tra l'altro, segue anche l'ex Atalanta - ora al Genoa - Ruslan. Per i bianconeri sarebbe importante provare ad anticipare il colpo per bruciare la concorrenza delle big. La strategia si sta delineando.