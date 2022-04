9









Si parla di Pogba e calciomercato e, inevitabilmente, si parla di Juventus. Non potrebbe essere altrimenti, come più volte abbiamo raccontato, il centrocampista francese è rimasto molto legato a Torino, all'ambiente bianconero e ad alcuni supersitit dello spogliatoio, uno su tutti proprio Massimiliano Allegri.



Quanto arriva dall'Inghilterra, più precisamente dal Mirror, racconta di un rapporto ormai definitivamente rotto con il Manchester United. Infatti, secondo il media inglese Pogba avrebbe salutato per l'ultima volta i compagni di squadra dei Red Devils, per poi lasciare la chat whatsapp condivisa. Sembra ormai certo, Pogba lascerà Manchester a fine stagione quando, da svincolato, potrà accasarsi a parametro zero in un'altra società. Su di lui, i club più interessati sono Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Dalle parti della Continassa, si studia il colpo, con una certezza: per tornare a Torino, il centrocampista dovrà abbassare le pretese economiche. Si preannuncia un'estate rovente, sul fronte Juve-Raiola.