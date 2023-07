L'interessamento della Juve per Frank Kessie può trasformarsi in qualcosa di più concreto. La pista che porta all'ivoriano infatti si scalda, con il Barcellona che spinge per l'addio dell'ex Milan. Serve però che il club bianconero sblocchi le uscite nel reparto di centrocampo e che i blaugrana accettino la proposta della Juve, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.