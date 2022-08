Andata e ritorno, magari proprio sullo stesso volo. Per un Kostic che viene, ci sarà unche andrà. Già, ma dove? Il percorso potrebbe essere lo stesso - ma al contrario - dell'esterno serbo. Eccoci, Pellegrini può andare proprio all'Eintracht di Francoforte. Da capire però formula - si va verso il prestito secco - ed eventuali cifre. La richiesta del club tedesco ha trovato porte aperte da parte dei bianconeri, la Juve valuta ogni tipo di situazione. Tanto passerà anche dalla decisione del giocatore.Così Pellegrini potrebbe abbracciare la Bundesliga. E così potrebbe avere anche più chance di giocare, anche in Champions League: dopo la vittoria in Europa League, i tedeschi hanno automaticamente accesso alla fase finale della competizione. Il giocatore aveva il desiderio di restare in Italia, anche per questo non si era andati oltre i timidi tentativi dei club di Premier League. E la Bundes, però, potrebbe essere una soluzione intrigante.