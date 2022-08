È una pista da tenere in considerazione quella che avvicina Memphisalla. L'olandese potrebbe svincolarsi dale si sarebbe proposto alla Vecchia Signora. Sono in corso le valutazioni da parte di Madama sul giocatore. Per l'attaccante, nonostante la scadenza di contratto nelc'è la possibilità di svincolarsi e quindi firmare per la Juventus a zero. Sono in corso le valutazioni alla. La possibilità dell'approdo dell'attaccante alla Juve per divide già i tifosi. In gallery le reazioni dei bianconeri su Twitter.