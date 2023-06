Il Mondiale Under 20 in Argentina: una vetrina per i giovani talenti, un modo per non pensare alla fine dei campionati per gli appassionati e una sorta di parco giochi per gli scout di tutto il mondo. Tra questi anche gli osservatori dellache durante la competizione continentale hanno avuto una conferma: l’uruguaiano Alanè un calciatore che in bianconero può fare bene, merita di essere seguito e proposto nella lista dei nomi che si farà nel summit di mercato previsto tra dirigenza e mister MassimilianoClasse 2004 di proprietà del Genoa, “Silver Ball” al Mondiale Under 20 dietro Cesare Casadei: tradotto, secondo miglior giocatore del torneo. Sfiora il metro e 90 di altezza, difensore duttile che può occupare la zona centrale così come quella esterna di sinistra,, come detto quella del Mondiale Under 20 è stata una conferma più che una scoperta da parte della squadra scout bianconera. L’identikit calza con quello che la Juventus sta cercando in questo momento: costi abbordabili, giovane di prospettiva che può andare ad inserirsi in un reparto che il club bianconero ha la necessità di svecchiare. Inoltre, non va dimenticato che l'arma in più della società bianconera é lache permetterebbe al calciatore di maturare e mettersi alla prova, prima di fare il grande salto e rischiare un impatto troppo forte con la realtà Juve.Come detto, il cartellino del calciatore appartiene alche lo scorso gennaio ha battuto la concorrenza, tra le altre, dell’Inter e se l’è aggiudicato per una cifra intorno ai. Trattare con la dirigenza rossoblù non sarebbe un problema: dall’altra parte del tavolo si trova Marco Ottolini, direttore sportivo genoano con un recente passato alla Juventus. Ottimo il rapporto tra le due società, lo dimostra anche l’operazionedello scorso anno per cui, tra le altre cose, si dovrà presto definire il futuro dopo qualche settimana interlocutoria. Inoltre, non è da escludere che si possa imbastire un’operazione basata anche su delle contropartite tecniche: si è parlato dell’interessamento della squadra neopromossa per, ma l’argentino non è l’unico giovane talento che può stuzzicare il Genoa.. Se affondare o meno il colpo, è una di quelle decisioni che saranno prese di concerto nei summit di mercato all’interno della Continassa.