Dopo appena una sola stagione dal suo ritorno in Italia, Moise Kean potrebbe lasciare subito la Juventus. Lo racconta la BBC, secondo la quale il Psg è pronto a rifarsi sotto per l'attaccante classe 2000. I bianconeri non sono convinti del giocatore arrivano in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Everton, così Leonardo lo sta monitorando e in estate potrebbe fare un tentativo.