L'asse di mercato(peraltro sulla doppia sponda giallorossa-biancoceleste) si scalda sempre di più. Come scrive Tuttosport, infatti, laè seriamente interessata sia a Rickche a Chris, il primo nel mirino per un eventuale prestito già a gennaio (essendo ormai in rotta con Josè), il secondo più per la prossima estate (ma con il pressing anticipato in primavera per poterlo poi ingaggiare a parametro zero).Per quanto riguarda la sponda, il sogno resta sempre Sergej: un assist, in questo senso, potrebbe arrivare da Luca, che può tornare a Torino in anticipo per poi essere girato come contropartita al club di Claudio Lotito. Il classe 1999, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, avrebbe già incontrato Maurizio, che lo apprezza particolarmente e ha dato il suo placet all'operazione, trovando l'accordo con il giocatore.