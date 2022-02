Il ritorno di Alvaro Morata in Spagna è tutt'altro che scontato: l'attaccante della Juve può decidere di restare a Torino, entrare a far parte della formazione blaugrana di Xavi, oppure scegliere di trasferirsi a Londra, per vestire la maglia dell'Arsenal: uno degli ultimi club ad aver mostrato interesse per il 29enne.