Arek Milik continua ad essere un profilo di attualità in casa Juventus. Non tanto per il mercato di gennaio, quanto per l’estate, quando si libererà a parametro zero. Dopo gli ammiccamenti di quest’estate, il polacco può continuare a covare l’ambizione di vestire la maglia bianconera, infatti, come riporta Il Giornale, questa settimana ci sarà un incontro con i rappresentanti del centravanti del Napoli che non rinnoverà con il club partenopeo. La richiesta del giocatore è di 5 milioni di euro per 5 anni e i discorsi saranno rivolti all’estate.