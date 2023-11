Un assist potrebbe arrivare dall'ex Jean-Claude. Già dirigente della, di cui per una stagione è stato anche presidente, l'imprenditore francese sembra a un passo dal diventare il nuovo direttore generale del, proprio il club con il quale i bianconeri si stanno interfacciando per quello che si candida a diventare uno dei bocconi più pregiati del mercato di gennaio, ovvero Jadon. Gli inglesi del Daily Mirror ne sono sicuri: l'insediamento a Old Trafford del manager potrebbe favorire la trattativa per entrambe le parti, a cominciare proprio dagli stessi Red Devils che sanno bene quanto sia importante aprire al trasferimento del classe 2000 per rivitalizzarne quel talento che a Manchester sembra essersi disperso.- La Juve, da parte sua, resta ferma sulle posizioni espresse da Cristiano: si punta a un prestito senza obbligo, con circa due terzi dello stipendio da 20 milioni di euro netti a stagione pagati dal club inglese. Con Blanc la situazione potrebbe sbloccarsi, si attendono quindi sviluppi dall'Inghilterra.- Intanto dal mondo bianconero emerge un altro aspetto che spinge a "votare" a favore di un eventuale approdo alla Continassa dell'ex Borussia Dortmund: il suo arrivo, infatti, andrebbe anche a beneficio di Federico, perché con lui in squadra Massimilianopotrebbe passare, ovvero il modulo che darebbe all'azzurro la possibilità di giocare da esterno nel tridente d'attacco come in, dove ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio. Sancho, insomma, potrebbe essere il, l'iniezione decisiva di "fantasia" e talento in una squadra alla ricerca proprio di un profilo con le sue caratteristiche.