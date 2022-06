Si sblocca la (lunga) trattativa tra la Juve e Angel Di Maria. Dopo settimane di attesa, indiscrezioni e smentite, ottimismo e pessimismo, ora sembra davvero che il Fideo abbia deciso di accettare la proposta della Vecchia Signora, tanto che l'affare è ormai ai dettagli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L'esterno argentino era stato indicato da Massimiliano Allegri come una priorità assoluta per la prossima stagione, anche a costo di ingaggiarlo per un solo anno - quello del Mondiale in Qatar - come da sua richiesta. Seguiranno aggiornamenti.