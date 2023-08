Gli esuberi si allenano ancora alla Continassa, in attesa che le trattative che li riguardano si sblocchino. I big non hanno nessuna intenzione di lasciare la, l’esempio è Dusane l’esultanza di questa notte che parla chiaro a proposito. E allora, in uscita a sbloccarsi è il mercato degli Under, in particolar modo quello di chi si è messo in mostra nelle competizioni internazionali andate in scenda in estate.Il primo a partire è stato Nicolò, direzione. Nelle casse della Juventus è entrata una cifra intorno ai 4 milioni di euro. A preparare le valigie, intanto, è un altro fresco campione d’Europa Under 19: il difensore centrale Lorenzo. Per il classe 2004, trattativa avanzata con i, la squadra di Giorgio: trattativa che porterà ad una cessione definitiva del giovane calciatore per una cifra prossima a quella dell'operazione Turco, come riporta calciomercato.com: 4 milioni. A questo punto, attenzione anche al futuro di Luis