La questione Arek Milik non riguarda solo Napoli e Roma, ma di traverso anche la Juventus e Edin Dzeko. E il polacco sta capendo giorno dopo giorno che l’approdo nella Capitale è la scelta più conveniente per la sua carriera. Lo stallo si è sbloccato: stando a quanto riporta Calciomercato.com, Milik ha trovato un’intesa sull’ingaggio con la società di Dan Friedkin, sulla base di un contratto da 5 milioni di euro più bonus. Le sue speranze di giocare all’ombra del Vesuvio sono ridotte all’osso dopo gli arrivi di Osimhen, Petagna e le dure parole di Gattuso, che gli ha fatto capire quanto sia marginale nel progetto partenopeo. Inoltre, la Juve si è tolta dalla lista delle pretendenti, spegnendo la sua ossessione per i bianconeri.



LA TRATTATIVA - Così, passo dopo passo, pezzo dopo pezzo, Milik si è convinto che è la Roma la giusta piazza da cui ripartire e rilanciarsi. Adesso, ciò che rimanere è l’accordo tra i due club, che finora non è mai stato raggiunto. Da questo punto di vista domani può essere una giornata importante per sbloccare l’impasse. De Laurentiis è stato chiaro, non si accetteranno contropartite tecniche, ma la valutazione del cartellino di Milik è scesa rispetto ai 40 milioni di qualche giorno fa, adesso prezzato intorno ai 25 milioni.



LA ROMA LIBERA DZEKO? – L’eventuale stretta di mano tra Roma e Napoli per Milik non può che fare felice la Juventus, sempre sulle tracce di Edin Dzeko, che Pirlo ha già chiamato qualche tempo fa per metterlo al corrente del progetto tecnico. Con l’arrivo del polacco nella Capitale, i giallorossi libererebbero – seppure a malincuore – il proprio capitano, che ha già espresso gradimento alla meta bianconera. In tutto questo, c’è anche il capitolo Suarez, anche questo denso e profondo, che si sta rivelando più lungo del previsto per problematiche sorte a causa del passaporto da extracomunitario. Pirlo ha chiamato a gran voce l’attaccante, “mi serve il prima possibile”: Dzeko o Suarez, saranno le tempistiche ad essere decisive?