Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot oggi sono tornati in gruppo dopo aver sostenuto ieri allenamento individuale per rispettare i protocolli-Covid: i due sono rientrati a Torino dopo Natale in seguito a qualche giorno di vacanza, e hanno dovuto attendere l'esito dei tamponi negativi per allenarsi insieme ai compagni. Per la partita contro l'Udinese dunque Andrea Pirlo ha tutto l'organico a disposizione, tranne lo squalificato Juan Cuadrado. Qualcosa che non è mai successo finora in stagione, con la speranza che possa essere il primo passo del "cambio di rotta" bianconero.