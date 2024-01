Si "rivede" Paul Pogba. Il centrocampista francese, è sembrato sereno nel video apparso sull’account X della Federazione della Guinea. Il Polpo, sospeso e in attesa di conoscere, dopo l’accoglimento della sua istanza di rinvio, la nuova data del processo per doping che lo vede imputato per l’assunzione di testosterone, scrive Tuttosport, è andato a far visita alla Nazionale del paese dei suoi genitori, in ritiro per preparare la Coppa d’Africa. «Incontro tra due leggende. Guardate chi è venuto a trovarci», si legge nel post del video che ritrae Pogba parlare e scherzare con Naby Keita, oggi al Werder Brema ma in passato suo rivale nelle sfide fra Manchester United e Liverpool.