Oggi nel test amichevole contro il Fossano che si è svolto tra le mura della Continassa ed è durato soltanto 45 minuti si è rivisto Paul Pogba in campo con la Juventus. Il video pubblicato dalla Vecchia Signora tramite i suoi canali ufficiali mostra il centrocampista francese durante la gara e sembra stia recuperando la forma fisica migliore per poter rientrare in campo in una gara ufficiale. Il suo esordio ufficiale in bianconero infatti non è ancora avvenuto, nel Pogba bis. Per questo i tifosi sono molto felici. In gallery le reazioni: