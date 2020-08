Pomeriggio di allenamento alla Continassa. La Juve si ritrova dopo un giorno di riposo concesso da Andrea Pirlo. Il Maestro avrà però la rosa decimata, dato che ben 9 giocatori sono andati nelle rispettive nazionali. Niente Under 21 per Hans Nicolussi Caviglia, reduce da una grandissima stagione al Perugia. Il centrocampista ha svolto questa mattina il tampone presso il J Medical. Se dovesse risultare negativo, come tutti sperano, sarà aggregato alla prima squadra in attesa di trovare insiema alla società una soluzione per il futuro. Metà Serie A è sulle tracce del giocatore cresciuto nella società bianconera: dalla Sampdoria all'Udinese, quante proposte già arrivate. E quante ancora devono farlo...