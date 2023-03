Buone notizie per Tarik. Il difensore dellaè sceso in campo questo pomeriggio con la, nella sfida contro il Verona, dopo circa tre mesi di stop, con l'obiettivo di ritrovare un po' di minutaggio dopo l’infortunio alla tibia patito a dicembre. Per lui una nuova presenza da titolare nella squadra di Paolo Montero, dopo l'ultima apparizione risalente al match dell'11 dicembre scorso contro l'Arzignano nel campionato di Serie C.