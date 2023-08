Dopo più di un anno, Kaio Jorge torna in panchina per l'amichevole tra la Juve e la Next Gen che inizierà alle 18:30 all'Allianz Stadium. L'attaccante brasiliano si siederà in panchina con la prima squadra. Presente, anche lui in panchina, il nuovo acquisto, Facundo Gonzalez, che però è nella lista insieme ai "ragazzi" della Next Gen.