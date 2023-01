Laè pronta a riunirsi. Separati dal destino per un tempo decisamente più lungo del previsto, Dusane Federicosi stanno avvicinando sempre più al momento in cui potranno tornare insieme sul terreno di gioco, dopo quasi un anno di attesa dovuta agli infortuni di entrambi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i due ex Fiorentina dovrebbero essere a disposizione per la sfida di domenica contro l': il serbo, infatti, nei giorni scorsi è tornato a lavorare in gruppo (così come Paul), dando segnali positivi dopo la pubalgia che lo ha tanto condizionato negli ultimi mesi (e al Mondiale).Più difficile, invece, che il classe 2000 possa farcela già per il match dicontro il. Ed è un peccato, perché il club brianzolo evoca piacevoli ricordi a lui e Chiesa: è proprio contro questa squadra, infatti, che si ritrova l'unica azione in una gara ufficiale chiusa con un gol di uno sull'assist dell'altro. Era il 18 agosto 2019, sempre in Coppa: l'azzurro firmò la rete del 3-1 finale con un bel tiro dal limite su passaggio di un giovanissimo Vlahovic, che nella stessa partita aveva già segnato il primo (e poi il secondo) gol in Italia da professionista. I presupposti per la nascita di un feeling destinato a far sognare i tifosi c'erano tutti: ora li si attende in bianconero, con Massimilianoche avrà il compito di studiare come farli rendere al meglio.