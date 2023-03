Sprinting into the new week pic.twitter.com/tOTyk8m9Qu — JuventusFC

La Juve si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di Europa League contro il Friburgo. Di seguito il report dell'allenamento."Archiviata la pratica Sampdoria con il successo 4-2 targato Bremer, doppio Rabiot e Soulé, al suo primo gol in Serie A, la Juve mette nel mirino il prossimo impegno. Testa sul Friburgo, che aspetta i bianconeri giovedì 16 marzo alle ore 18:45, con in palio l'accesso ai quarti di finale di Europa League.Il gruppo si è ritrovato questa mattina allo Juventus Training Center.mentre il resto del gruppo si è focalizzato su esercitazioni tecniche, gestione del possesso palla, combinazioni di gioco finalizzate alla conclusione e, infine, partitella.Domani, antivigilia di Friburgo-Juventus, l'appuntamento è fissato per il mattino.