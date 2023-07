Con l'avvicinarsi della nuova stagione,stanno affrontando importanti cambiamenti. Tuttavia, una costante rimane: gli allenatori. Allegri per la Juve e Pioli per il Milan sono ancora alla guida delle rispettive squadre, con sette e cinque anni di permanenza sulle loro panchine, rispettivamente (i sette di Max sono divisi in 5 e 2). Nonostante la distanza, la partita tra Juventus e Milan è una grande classica italiana, anche quando viene giocata a metà estate negli Stati Uniti. Questo test avrà un valore significativo poiché manca poco all'inizio della stagione e sia Allegri che Pioli hanno bisogno di segnali, risposte e prospettive su cui lavorare per la preparazione del campionato.Allegri sta lavorando al ritorno al 3-5-2, ma sa che il materiale a sua disposizione potrebbe cambiare molto nei prossimi giorni, soprattutto in attacco con il possibile arrivo di Lukaku al posto di Vlahovic.Pogba, invece, continua a faticare nel suo rientro e Allegri prevede che ci vorrà ancora un mese per rivederlo in campo. Nel frattempo, ha chiesto a Giuntoli l'acquisto dell'ex milanista Kessie (che potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona).