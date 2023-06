Si riparte da Manna, come prossimo direttore sportivo della Juventus. E' quanto riportato da Sky Sport, che sottolinea la necessità e l'urgenza dei bianconeri di chiudere la questione ds prima di iniziare la prossima stagione.Già, e Giuntoli? Al momento, per Sky, non c'è stato ancora lo svincolo encessario per firmare il contratto con la Juventus. Le parti sono d'accordo su tutto, manca l'okay di Aurelio De Laurentiis. E allora tutto è andato in standby, con Giuntoli che dovrà aspettare prima di arrivare a Torino e iniziare un nuovo ciclo. Per Sky, può essere tra un mese o un anno: non ci sono certezze.