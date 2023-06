Come racconta Tuttosport, lper la ripartenza della nuova stagione. Max Allegri ha già fissato le date con i primi due giorni dedicati ai test fisici (i bianconeri avranno una tabella di allenamento anche durante le vacanze e gli infortunati probabilmente faranno rientro prima per le visite di controllo), poi comincia il ritiro, che si svolgerà nel quartier generale bianconero. Il 19-20 luglio la Juve partirà per la tournée negli Usa dove affronterà Barcellona (il 22 a San Francisco), Milan (il 27 a Los Angeles) e Real Madrid (il 2 agosto a Orlando).