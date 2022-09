Come racconta il Corriere dello Sport, pur dovendo continuare a fare i conti con le assenze delle stelle Federicoe Paul, attesi per qualche spezzone a ridosso di novembre, il nuovo percorso potrà consentire ad Allegri almeno di poter effettuare delle scelte. Perché fino alla sosta il problema non è stato solo qualitativo (o di categorie...), ma anche numerico. Intanto, avrà nuovamente a disposizione sei giocatori. Una boccata d'ossigeno.