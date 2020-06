1











Secondo fichajes.com la Juventus pensa a Mateo Kovacic, centrocampista croato classe 1994, in scadenza nel 2024 con il Chelsea. ​Quello del croato è un nome che alla Continassa conoscono benissimo. Il centrocampista croato ha sfiorato più volte i bianconeri nelle ultime finestre di mercato: Max Allegri aveva speso parole importanti per lui ai tempi dell’Inter e le scorse estati per la Juventus si è riaperta la possibilità di portarlo a Torino. Sì, perché Kovacic era irremovibile: voleva lasciare il Real Madrid e aveva inserito i campioni d’Italia in cima alle preferenze per il futuro.