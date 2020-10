Zinedine Zidane rischia il posto in casa Real Madrid. E questo fa sorridere la Juventus. Il motivo? Isco. Come scrive Don Balon, la cessione dello spagnolo è sempre stata bloccata dal tecnico francese, che stravede per l’ex Malaga; ma senza Zizou di mezzo i bianconeri avrebbero più chance di accontentare Pirlo, che stravede per il 22 blanco.