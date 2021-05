L’arrivo di Memphis Depay al Barcellona sembrava solo una questione di tempo. Invece, il possibile addio del mentore Koeman (ex ct della nazionale olandese) e l’imminente arrivo di Sergio Aguero hanno raffreddato la pista che porta all’attaccante in scadenza di contratto con il Lione. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è riaccesa la candidatura della Juventus, che ne aveva discusso in passato nei tanti discorsi di mercato tra il club e l’OL.