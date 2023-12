IN GALLERY LA SITUAZIONE DOPO FROSINONE-JUVE DEI GIOCATORI USCITI INFORTUNATI O ACCIACCATI DALLA PARTITA.

Dopo aver passato il Natale in famiglia con il giusto umore grazie alla vittoria ritrovata a Frosinone, liniziando così la preparazione verso il big match contro la Roma all'Allianz Stadium, in programma sabato alle 20:45.Il 2-1 alloBenito Stirpe ha permesso ai bianconeri di rimanere sulla scia dell'Inter e di allungare su Milan e Napoli in ottica qualificazione Champions. Per i primi quattro posti però, sarà molto importante la gara contro i giallorossi, attualmente sesti in classifica a -12 dalla squadra di Allegri.Da Frosinone sono arrivati i tre punti ma anche qualche problema fisico.sono dovuti uscire in anticipo per infortunio,hanno finito la partita stringendo i denti. Da oggi, quando si apriranno di nuovo i cancelli della Continassa, si capirà meglio le condizioni della squadra e chi Allegri potrebbe avere a disposizione per Sabato.