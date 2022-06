Si riaccende la pista Udogie. Dopo il muro issato dall’Udinese, tra un mattone e l’altro sembra aprirsi uno spiraglio che gli agenti del calciatore provano a trasformare in crepa. L’esterno sinistro classe 2002 è nella lista dei desideri della Juventus ed è tra gli obiettivi del club per dare nuova linfa alla fascia sinistra; lì dove Alex Sandro non convince più e Pellegrini potrebbe partire.



In un primo momento, la Vecchia Signora si è scontrata contro il rifiuto dell’Udinese di cedere il calciatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, gli agenti di Udogie sarebbero volati in Inghilterra per incontrare Giampaolo Pozzo e provare ad abbassare le richieste per il cartellino, oggi fissate a 20 milioni. Un tentativo, quello dell’entourage, che vedrebbe sullo sfondo la Juventus, che adesso segue con attenzione gli sviluppi dell’operazione. Attenzione, però, a Fabio Paratici che ha messo gli occhi su Udogie e avviato i primi contatti con l’Udinese. Sarà testa a testa, quindi, con l’ex che oggi lavora per conto del Tottenham e di Antonio Conte.



Come sottolinea calciomercato.com, però, quello di Udogie non è certo l'unico profilo valutato per la fascia sinistra. In pole, infatti, resiste la candidatura di Wijndal: " i contatti per Wijndal vanno avanti da almeno un anno, il team Raiola continua a lavorare per fargli spiccare il volo in una grande e l'opzione Juve resta forse la preferita, c'è però da accontentare le richieste dell'Az Alkmaar che sotto i 15 milioni non vorrebbe scendere nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Passi decisi sono già stati compiuti, l'ultimo tentativo dei bianconeri era ancora però distante dalle richiesta, poco più di 10 milioni bonus inclusi. Si lavora, si tratta". Inoltre, da segnalare un incontro in programma tra Federico Cherubini e Giovanni Bia, procuratore di Andrea Cambiaso.