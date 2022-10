Criticato da molti in questo inizio di stagione; è questa la situazione che sta vivendoa Torino. Il tecnico bianconero lo ha fino ad ora quasi sempre schierato da titolare, mostrandogli una fiducia che lo statunitense ha ripagato nell'ultimo match di campionato, segnando la rete del momentaneo 2-0 contro l'Empoli. Un gol che però solo in parte cambia il futuro del giocatore,. Le sirene inglesi continuano a essere presenti e già a gennaio il suo futuro potrebbe cambiare.Sirene inglesi che corrispondono in particolare alL'attuale direttore sportivo degli Spurs infatti, secondo Tuttosport, si starebbe muovendo per il texano. Non una sorpresa visto cheL'ex dirigente della Juventus, già nelle passate sessioni di mercato aveva mostrato la volontà di portarlo a Londra. Ai bianconeri potrebbe arrivare un'offerta - scrive il quotidiano -. Se così fosse, le possibilità che la trattativa vada in porto non sarebbero poche. Già l'anno scorso, Paratici "strappò" a gennaio alla Juventus Bentancur e KulusevskiIl rientro di Pogba a pieno regime dopo la sosta per il Mondiale, è un fattore in più che potrebbe spingere il ds della Juve, Cherubini, a salutare Mckennie.