Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta già ragionando sul successore di Dybala. Il nuovo 10 potrebbe non arrivare dal mercato, piuttosto dall’infermeria: l’idea infatti è di consegnarla nelle mani di un giocatore diverso da Dybala per caratteristiche di campo, ma che possa diventare un simbolo del nuovo corso bianconero. Giovane, italiano e con il Dna bianconero, tutti indizi che portano a Federico Chiesa, che in una stagione e mezzo con la Signora ha già dimostrato di essere un giocatore da top club.