Sembrava praticamente fatta per il trasferimento di Filip Kostic alla Juve, eppure le vicende degli ultimi giorni sembrano aver messo in totale fase di stallo gli sviluppi della trattativa. La Vecchia Signora aveva infatti trovato un accordo di massima sia con il giocatore, sia con l'Eintrach Francoforte, ma al momento non è stata ancora avanzata alcuna offerta ufficiale. Questo ha totalmente raffreddato la pista che porta all'esterno del club tedesco, ma basta una scintilla per farla ribollire.