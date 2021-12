Tra i profili che la Juventus aveva iscritto sul proprio taccuino del mercato in entrata c'era anche Boubacar Kamara, pronto a lasciare il Marsiglia a parametro zero. Tuttavia non si tratta di un giocatore realisticamente in trattativa coi bianconeri. A chiarirlo è Calciomercato.com, che si concentra piuttostoKamara sarebbe uno dei profili che Ralf Rangnick vuole portare a Manchester per rinnovare il centrocampo. La Juve, intanto, monitora altri profili come ad esempio Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach.