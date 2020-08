Almeno 60-70 milioni di euro: è questa, secondo Tuttosport, la richiesta del Wolverhampton per Raul Jimenez, attaccante messicano seguito dalla Juve. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport Edin Dzeko è diventato il preferito, sia per il tecnico Andrea Pirlo che per la dirigenza, scavalcando Arkadiusz Milik. Gli altri profili seguiti sono Morata, appunto Jimenez e Lacazette.