La trattativa che ha portato Breme alla Juve, ha inevitabilmente posto un freno su tutte quelle che erano le altre operazioni di mercato intavolate dai dirigenti bianconeri. Una su tutte è quella legata a Nicolò Zaniolo, corteggiato a lungo nelle settimane precedenti e messo in standby in questi ultimi giorni. Ora resta da capire se la priorità dei dirigenti della Continassa è quella di scommettere sul giallorosso o se invece, affondare il colpo per Morata.