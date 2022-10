Se in campionato la sfidaè importante, ma non ancora decisiva, quella di martedì contro ilpuò segnare il primo fallimento stagionale della Juve e di Allegri o ridare un barlume di speranza oltreconfine alla banda bianconera. La situazione nel girone di Champions è quasi disperata, con la Vecchia Signora appaiata a quota 3 punti con il piccolo Maccabi Haifa e distante 5 lunghezze dalla coppia di testa composta da Benfica e Psg. Per riaprire i giochi serve giocoforza una vittoria al Da Luz di Lisbona. Lo racconta Gazzetta.