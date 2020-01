La Juventus vuole rilanciare la stagione di Marko Pjaca, talento croato classe '95 di cui non si è visto altro che sprazzi di qualità: tartassato dagli infortuni, il giocatore non è mai riuscito a brillare con costanza. La dimostrazione è arrivata anche la scorsa stagione, con il prestito alla Fiorentina terminato anzitempo proprio per questioni fisiche. Così, come riporta Tuttosport, Fabio Paratici ci vuole riprovare, con il Cagliari pronto a definire un altro giro di prestito per Pjaca. Sei mesi, per rilanciarsi, e poi magari tornare per riprendersi il suo posto nella Juventus.