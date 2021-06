Due settimane. Poi i cancelli della Continassa si riapriranno con cadenza giornaliera, dando ufficialmente il via alla nuova stagione. La Juventus vaglia le date per la ripartenza, dopo aver settato l'organigramma societario e quello strettamente legato al campo: a dare il bentornato ai pochi giocatori esentati da Europei o Copa America, ci sarà il sorriso di Massimiliano Allegri, tornato a casa sua, al suo posto, con qualche responsabilità in più e con la missione di sempre. Vincere.



LE DATE - Quattordici o quindici luglio, da quei giorni non si scappa: i nastri di partenza saranno fissati per quelle date lì, da sciogliere davvero gli ultimi dubbi anche relativi al percorso di sedute che farà la squadra, a quando poi rientreranno i vari nazionali a Torino. Le ferie, per chi è impegnato nelle grandi competizioni estive, saranno verosimilmente di tre settimane e per qualcuno l'arrivo alla Continassa potrebbe addirittura scattare ad agosto, cioè poco meno di venti giorni prima dell'inizio del campionato. Ci sarà tempo per valutare e pensarci, oggi contano solo i primi passi. Che arriveranno sotto il sole torinese e ai campi dello Juventus Training Center alle spalle della sede societaria. Nessun ritiro in montagna, e per i calciatori ci sarà la possibilità di tornare alle proprie abitazioni, così come accaduto durante la preparazione della passata stagione.



LE AMICHEVOLI - Settimane di corsa, fatica e sudore. Ma anche di amichevoli, stavolta importanti. Un tema della scorsa annata è stato proprio questo: in particolare nella prima parte del campionato, ogni partita della Juventus di Pirlo diventava buona per conoscersi, ambientarsi, capirsi e trovare i famosi automatismi. Ma quest'estate non sarà come la scorsa: stavolta c'è tempo e c'è voglia di tornare alla normalità. Dunque, anche agli incontri preparatori, che Allegri vorrebbe con squadre - gradualmente - sempre più forti, in modo da abituare i giocatori all'intensità e ritrovarla già in forma campionato. Ancora nessuna conferma su Villar Perosa, mentre c'è l'ok per il Trofeo Gamper a Barcellona: a proposito di squadre probanti e di prove ad altissimo livello...