L'Italia va a caccia di un sogno chiamato Qatar 2022. Per inseguirlo e realizzarlo Roberto Mancini ha convocato 33 azzurri e non ha avuto dubbi a chiamare in blocco l'attacco del club neroverde, da Berardi a Scamacca e Raspadori. Tre nomi che saranno molto interessanti nel prossimo mercato, a diventare protagonisti anche del prossimo mercato, con un'asta già pronta a partire, soprattutto per il classe 2000.



LA SITUAZIONE - Diversi sono infatti i club che negli ultimi mesi hanno messo gli occhi su di lui, che in stagione ha già realizzato nove gol. Con l'ad Carnevali hanno parlato soprattutto Inter e Juventus, che da sempre hanno rapporti stretti con gli emiliani e mirano ad anticipare l'assalto dalla Premier League. Il Sassuolo, dal canto suo, non ha fretta né necessità di vendere, ma si aspetta una proposta da almeno 30/35 milioni di euro cash, senza contropartite e senza prestiti con diritto di riscatto per cederlo.