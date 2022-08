Come racconta il Corriere dello Sport, Mamma Veronique sa già che se arrivasse un'altra offerta per suo figlio, Adrien Rabiot, sarebbe assolutamente presa in considerazione, così come è stata accettata quella dello United. Parallelamente però non è Rabiot ritenuto un giocatore da lasciare ai margini, se restasse allora Max Allegri continuerebbe a utilizzarlo nelle rotazioni del suo centrocampo anche se dovesse arrivare alla scadenza naturale di un contratto che in queste condizioni diventa molto difficile da rinnovare.