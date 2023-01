Beh, è piuttosto facile fare un paragone con quanto accaduto nella scorsa stagione. Ed è altrettanto semplice rimescolare i ricordi e andare a vedere quanti giorni, nel mese di gennaio, il brivido del mercato si è fatto davvero sentire. Forse uno, in questo 2023? Magari due. Di sicuro non tre. Ecco: tutto questo preambolo per dire che l'edizione invernale del calciomercato è stato un po' come il periodo di Natale superata l'adolescenza.Ogni giorno, in realtà, non è stato affatto uguale all'altro. Il gennaio bianconero è stato per certi versi allucinante: campo e tribunali, processi e sconfitte e sconfitte nei processi. Non c'è stata una tregua e di sicuro non è stato possibile pensare alla lavatrice del calciomercato, entrato un po' nel vivo solo quando la società ha trovato un minimo di continuità nelle scelte operative e ancor prima negli operatori. E' stato il mese in cui si è insediata una nuova dirigenza, in cui(con Matteo) ha preso le redini della squadra bianconera, in cui Calvo ha preso possesso di tutta l'area sportiva.Un mese dopo, cosa resta? Il buco sull'esterno, forse un altro più piccolo in attacco. Comunque, sarebbero stati mignoli a coprire la luna.Non si può però non dare la sufficienza a questo mercato - per carità: senza andare oltre -, per quanto povero, pure di idee. Non si può non sottolineare le cifre della cessione di McKennie, verso i 40 milioni anche se con diritto e non obbligo di riscatto; i 15 che la Lazio potrebbe versare, con rateizzazione, per l'acquisto a giugno di Pellegrini.Ci sarà tempo, comunque. E magari un direttore sportivo diverso. Intanto, il mercato in difesa ha una speranza alla base: che frutti soldi freschi e perciò determinanti. Era difficile chiedere di più alla Juve in tempesta. Persino il ritorno di un esterno già acquistato in estate, che avrebbe fatto davvero tanto comodo.