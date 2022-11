Come racconta Gazzetta,ha subito 10 gol in più della Juve. A inizio stagione la difesa ha dato parecchi problemi, poi è cresciuta insieme alla squadra. Il ritrovato De Vrij è il simbolo del rinascimento, le due partite con il Barcellona il certificato di guarigione. Mancherà Bastoni. Acerbi, chiamato a scivolare a sinistra, potrebbe pagare la differenza di passo con Cuadrado. Almeno dall’inizio, la Juve non sfonderà con Vlahovic, ma attaccherà con la tecnica e l’arte aerea di Milik, con i cross dei quinti offensivi e i movimenti a fari spenti di Miretti tra le linee.