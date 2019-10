Secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante il buon momento al PSG, Mauro Icardi rimane nel mirino della Juventus per la prossima estate. L'Inter è stata già allertata e se lo aspetta, Paratici non lo ha mollato dopo tre mesi di tentativi e strategie; Icardi e la Juve non smettono di flirtare, garantisce il quotidiano.