La Juventus non ha mai smesso di apprezzare il difensore in forza alla Fiorentina Nicola Milenkovic. Stando a quanto riporta Sportmediaset il prezzo per il giovane difensore serbo sarebbe molto appetibile: una clausola rescissoria di soltanto 15 milioni di euro. La Juventus se non dovesse arrivare ad Antonio Rudiger potrebbe puntare forte sul difensore viola che ritroverebbe il compagno di nazionale ed amico Dusan Vlahovic.