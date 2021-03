Juventus e Roma si sfidano sul mercato: come riporta Football.London, le due squadre seguono Alexandre Lacazette dell'Arsenal. ​La Juventus non ha smesso di pensare a rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Per ora Pirlo ha 'inventato' Kulusevski lì davanti, ma in estate servirà un attaccante a completare la squadra. ​Sul giocatore c'è anche il Tottenham, che l'ha individuato come eventuale sostituto di Kane.